Риторика НАТО о слабости России имеет мало общего с реальностью, считают обозреватели Боб Славик и Майкл Ллойд. Об этом говорится в их колонке для китайского издания Asia Times, которое выпускают в Гонконге.

«Несмотря на утверждения НАТО об обратном, Россия, похоже, не ослабевает в военном или экономическом плане», — говорится в материале.

В качестве примера, подкрепляющего это утверждение, авторы приводят данные Всемирного банка, согласно которым РФ занимает четвертое место в мире по паритету покупательской способности.

Параллельно в статье отмечается плачевное состоянии оппонента России — Украины, экономика которой находится в тяжелом состоянии. Авторы материала считают, что на фоне этого заявления НАТО о «возвращении всей территории» смотрится нереалистично.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка, которую Китай оказывает России, является угрозой безопасности для альянса, и Пекину следует прекратить сотрудничество с Москвой.

Ранее Китай ввел санкции против нескольких компаний из американского ВПК.