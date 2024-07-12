Богатейшая бизнесвумен Казахстана отказалась от российского гражданства

Айдана Сулейменова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова отказалась от российского гражданства. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России». Согласно документу, бизнесвумен подала заявление об отказе от паспорта РФ.

Айдан Сулейменова — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина.

По данным Forbes, Сулейменова является владелицей компании ADD Invest Properties, и через нее с супругами Кулибаевыми владеет столичными ТРЦ Keruen City и ТРЦ Talan Gallery, а также имеет долю в ТРЦ Keruen. Также Айдан Сулейменова возглавляет благотворительный фонд «Аяла».

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