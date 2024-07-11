Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За год доля убыточных предприятий угольной отрасли выросла в полтора раза

«Росстат»: более половины предприятий угольной отрасли убыточны

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Более половины угольных компаний России были убыточны в первые четыре месяца 2024 года. Об этом со ссылкой на данные «Росстата» сообщают «Ведомости».

В публикации отмечается, что в январе — апреле этого года сальдо прибылей и убытков угольщиков составило 14,3 млрд рублей. А в годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз.

За тот же период прошлого года доля убыточных предприятий отрасли составляла 32,7%, в январе — апреле 2022 года к убыточным относились 20,6% предприятий.

«Таким образом, доля убыточных компаний в секторе за год выросла в 1,6 раза, а за два года — в 2,5 раза», — отмечают «Ведомости».

24 июня сообщалось, что в Кузбассе пресекли хищения из бюджета при ликвидации убыточных шахт. По информации Росфинмониторинга, в состав преступной группы входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения. Они систематически похищали средства, выделяемые в рамках государственных контрактов для финансирования работ по закрытию убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

Ранее сообщалось, что поставки коксующегося угля из РФ в Индию побили рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами