За год доля убыточных предприятий угольной отрасли выросла в полтора раза

Более половины угольных компаний России были убыточны в первые четыре месяца 2024 года. Об этом со ссылкой на данные «Росстата» сообщают «Ведомости».

В публикации отмечается, что в январе — апреле этого года сальдо прибылей и убытков угольщиков составило 14,3 млрд рублей. А в годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз.

За тот же период прошлого года доля убыточных предприятий отрасли составляла 32,7%, в январе — апреле 2022 года к убыточным относились 20,6% предприятий.

«Таким образом, доля убыточных компаний в секторе за год выросла в 1,6 раза, а за два года — в 2,5 раза», — отмечают «Ведомости».

24 июня сообщалось, что в Кузбассе пресекли хищения из бюджета при ликвидации убыточных шахт. По информации Росфинмониторинга, в состав преступной группы входили представители коммерческих организаций-подрядчиков, а также подведомственного Минэнерго России учреждения. Они систематически похищали средства, выделяемые в рамках государственных контрактов для финансирования работ по закрытию убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

Ранее сообщалось, что поставки коксующегося угля из РФ в Индию побили рекорд.