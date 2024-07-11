В США обеспокоились сотрудничеством России и Индии в сфере ядерной энергетики

Углубление сотрудничества между Россией и Индией в сфере ядерной энергетики свяжет страны на десятилетия вперед. Об этом в статье, посвященной визиту премьер-министра Индии Нарендра Моди в Москву, пишет CNN.

В публикации напоминается, что на переговорах Моди и Путина было достигнуто предварительное соглашение о строительстве в Индии шести новых блоков АЭС.

«На строительство самих станций уйдут годы, и к тому же они потребуют регулярного обслуживания и технологических нововведений», — говорится в статье.

CNN отмечает, что в мире развернулась глобальная гонка за контракты на строительство новых АЭС, и Россия по многим показателям выигрывает. В США осознают всю серьезность этой проблемы, но в настоящий момент уступают в конкурентной борьбе.

9 июля стало известно, что Россия и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности. В «Росатоме» сообщили, что речь идет о сооружении в Индии еще шести блоков большой мощности на новой площадке и атомных электростанций малой мощности (АСММ).

Ранее Путин охарактеризовал отношения России и Индии как стратегическое партнерство.