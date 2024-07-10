Стало известно, сколько россиян взяли семейную ипотеку с начала года

С начала года россияне оформили 213 тыс. кредитов в рамках программы «Семейная ипотека» на общую сумму 1,176 трлн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

«Семейная ипотека под 6% была и останется самой востребованной программой с господдержкой», — подчеркнул он.

До этого в России продлили семейную ипотеку до 2030 года. Условия для заемщиков несколько изменились. Претендовать на льготы по кредиту могут семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Максимальный размер займа для жителей Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и области составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 20%.

Ранее стало известно, сколько россиян отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки.