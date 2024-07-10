Россиянам рассказали, стоит ли погашать потребкредит досрочно

Потребительский кредит, который был взят под низкую ставку, заранее погашать в 2024 году невыгодно. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«При высокой нынешней ключевой ставке (16%. — «Газета.Ru»), кредиты, взятые ранее под хороший процент, лучше не торопиться закрывать. Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно», — отметила сенатор.

По ее словам, если ставка по кредиту высокая, при возможности его желательно закрыть. Епифанова уточнила, что надо гасить тело кредита, чтобы сам ежемесячный платеж уменьшался. Сенатор отметила, что при принятии решения о досрочном возврате кредита нужно учитывать вид платежа по нему. По ее словам, при аннуитетном платеже (равными долями. — «Газета.Ru») очень выгодно гасить кредит в начале графика, когда есть возможность уменьшить сумму процентов. В случае с дифференцированным платежом (размер которого уменьшается с каждым месяцем. — «Газета.Ru») досрочные выплаты могут быть выгодны и в конце срока.

Епифанова подчеркнула, что частичное погашение может быть резонным, если ежемесячный платеж слишком большой и резко отражается на бюджете. По ее словам, также это выгодно, когда выплата кредита не приносит серьезных затруднений. Сенатор уточнила, что частичное погашение потребкредитов целесообразно хотя бы потому, что позволяет сократить переплату (ведь проценты начисляются на меньшую сумму), изменить срок или размер ежемесячного платежа (банк вправе уменьшить платеж или оставить его почти на том же уровне и сократить срок).

Банк по закону не имеет права увеличить процентную ставку или штрафовать клиентов за досрочное погашение, заключила Епифанова.

7 июня 2024 года ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По мнению сенатора, 26 июля ЦБ может повысить ее до 17% или 18% годовых.

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