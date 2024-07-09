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Болгария подала иск к «Газпрому» на €400 млн

Болгарский «Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» на €400 млн из-за поставок газа

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Anton Vaganov/Reuters

Болгарский государственный газовый дистрибутор «Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» из-за прекращения поставок газа в 2022 году. Сумма претензий составляет €400 млн, сообщает «Интерфакс».

Заявление поступило в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже в понедельник, 8 июля.

Весной 2022-го президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за продажу газа в недружественные страны на рубли. Болгария отказалась выполнять данные условия. В результате с 27 апреля того же года «Газпром» полностью прекратил все поставки газа компании «Булгаргаз».

На прошлой неделе немецкая деловая газета Handelsblatt писала, что в Евросоюзе рассматривают возможность заключения нового контракта с «Газпромом» после окончания срока действия соглашения на поставки топлива через территорию Украины в конце текущего года.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа.

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