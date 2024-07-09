Стало известно, сколько российские бизнесмены заработали на дивидендах с 2023 года

Доход богатейших россиян от дивидендов за 2023 год и первый квартал 2024-го превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидером по объему дивидендных доходов за период стал ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Его прибыль составила около 186 млрд рублей.

Второе место занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. С 2023 года он заработал на дивидендах 148 млрд рублей.

Тройку крупнейших получателей дивидендов среди россиян замыкает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с прибылью в размере 121 млрд рублей.

В топ-5 также вошли акционер «Сибура», председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон (107 млрд рублей) и основатель USM Алишер Усманов (87 млрд рублей).

Всего с начала 2024 года состояние российских миллиардеров выросло на $28,7 млрд.

Ранее сообщалось, что британский миллиардер решил раздать сотрудникам $650 млн от продажи своей компании.