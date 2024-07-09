В Совфеде дали прогноз по ключевой ставке

ЦБ на заседании 26 июля будет рассматривать два сценария повышения ключевой ставки. Первый вариант — на 1 процентный пункт, до 17%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, это базовый сценарий, и при его реализации ключевая ставка останется на уровне 17% до конца года.

«Однако второй сценарий чреват повышением сразу на 2-4 п.п. — до 18-20% годовых. Такой шаг будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики», — отметила сенатор.

Она уточнила, что баланс рисков сместился в сторону стимулирующих рост цен, поэтому ЦБ может повысить ключевую ставку на 1-2 п.п. По мнению сенатора, сейчас проблема в том, что высокие темпы экономического роста сопровождаются высокой инфляцией, и спрос растет быстрее, чем экономика, промышленность наращивает потенциалы. Епифанова добавила, что пока обуздать инфляцию и охладить спрос не удается, ведь люди готовы тратить деньги, плюс условия внешней торговли демонстрируют серьезную непредсказуемость.

Сенатор призвала не сбрасывать со счетов и «оптимистичный» путь. По ее словам, наименее вероятно, что ключевая ставка Банка России на заседании в третью декаду июля останется на прежнем уровне — 16%. Епифанова уточнила, что это возможно в случае феноменального снижения инфляционного давления.

Банк России на ближайшем заседании рассмотрит повышение ключевой ставки вплоть до 18% годовых, сказал в эфире телеканала «Россия 24» зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Ранее ЦБ на заседании 7 июня четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.