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Россия почти вдвое увеличила поставки мяса из Бразилии

Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бразилия в июне увеличила поставки мяса в Россию в 1,7 раза – до $26,7 млн. Об этом сообщили в бразильской службе статистики.

Главным образом выросли поставки мяса крупного рогатого скота – с $12,1 млн до $21 млн. Кроме того, увеличились закупки Россией мясных субпродуктов – до $2,7 млн.

До этого Россельхознадзор ввел усиленный контроль за мясом с бразильского предприятия Minerva S.A. после нарушений, связанных с микробиологической безопасностью. Предприятие поставило в РФ почти 1200 тонн продукции в этом году.

28 июня Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине, поставленной в Россию из Бразилии компанией Seara Alimentos Ltda. В ведомстве добавили, что по факту выявленного нарушения был введен усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает себя мясом.

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