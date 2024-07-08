Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России прогнозируют рекордный экспорт продукции АПК в 2024 году

АКРА: экспорт продукции АПК из РФ в 2024 году может снова побить рекорд

close
100%
Sinomach Heavy Industry/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экспорт российской продукции агропромышленного комплекса (АПК) в 2024 году может быть снова рекордным и превысить $45 млрд. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил цель достичь экспорта продукции АПК на 45 миллиардов долларов в 2024 году.

«Она [цель] вполне достижима и даже перевыполнена, учитывая хорошие результаты первого полугодия, которые на 16% превзошли в объемных показателях результаты первого полугодия 2023 года», — сказал он.

До этого зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что в стране создана надежная основа для выполнения задач по развитию агропромышленного комплекса, обозначенных президентом в майском указе.

Незадолго до того Путин по видеосвязи открыл три новых предприятия АПК в трех регионах.

Ранее Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами