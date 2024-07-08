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Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.

Индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам в РФ прекратили в 2016 году. Однако в 2024 президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил ее возобновить.

Отмечается, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года.

До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год.

Ранее россиянам рассказали о простом способе увеличить пенсию.

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