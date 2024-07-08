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Россельхознадзор высказался по импорту мяса ламы в Россию

Россельхознадзор: вопрос о допуске мяса ламы на рынок РФ не рассматривается

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Depositphotos

Россельхознадзор отреагировал на запрос депутата Государственной думы Георгия Арапова по поводу импорта в Россию мяса ламы из Боливии. Ответ публикует РБК.

«В настоящее время Россельхознадзор не рассматривает вопрос открытия допуска указанной продукции боливийского происхождения на территорию Российской Федерации», — говорится в ответе ведомства.

Отмечается, что Боливия не направляла запроса о включении предприятий, занимающихся производством такого мяса, в реестр третьих стран.

До этого сообщалось, что Россельхознадзор ввел усиленный контроль за мясом с бразильского предприятия Minerva S.A. после нарушений, связанных с микробиологической безопасностью. Предприятие поставило в РФ почти 1200 тонн продукции в этом году. В 2023 году в Россию завезли более двух тысяч тонн товаров этого предприятия. Российское ведомство обратилось к бразильским коллегам с запросом о расследовании для установления причин нарушений.

Ранее сообщалось, что россияне могут запросить бесплатный анализ мяса на наличие в нем антибиотиков.

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