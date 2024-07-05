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Финальную неделю работы павильона Сбера на выставке «Россия» посвятят семье

В павильоне Сбера на ВДНХ пройдет неделя семьи, любви и верности

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

С 5 по 8 июля гости павильона Сбера на ВДНХ смогут поучаствовать в финальной неделе выставки, которая будет посвящена семье, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Для посетителей организуют лекции, квизы, посвященные семейным ценностям, а также мастер-класс «Семейный фотоальбом», во время которого можно создать своими руками открытку.

Для детей подготовлена отдельная программа: показы от «Союзмультфильма», классическая детская музыка, раскраски на экобумаге, созданные нейросетью Kandinsky.

За время работы павильона Сбера на выставке «Россия» его посетили более миллиона человек. На экспозиции прошло более 15 тыс. экскурсий, 725 образовательных мероприятий, 310 лекций и 525 мастер-классов для детей.

Среди знаковых событий, состоявшихся в павильоне банка на ВДНХ — день рождения компании, всероссийский семейный форум «Родные-любимые», жеребьевка участников турнира «Игры будущего», а также Неделя космонавтики.

В феврале гостем павильона стал президент России Владимир Путин.

Также на экспозиции компании прошли тематические дни, посвященные инкассации, предпринимательству, материнству, студенчеству и защите детей.

Кроме того, состоялись Зеленая неделя, Неделя здоровья и долголетия, Неделя робототехники, кибербезопасности и другие.

Интерес посетителей вызвала настоящая свадьба. Брак в павильоне оформили клиентский менеджер Сбербанка из Омска и его невеста — акушер в городской поликлинике. Специально для молодых на ВДНХ приехал сотрудник загса.

Выставка «Россия» завершит свою работу 8 июля, но продолжит существование в формате национального центра, который будет хранить ее наследие.

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