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Для надбавок к зарплате на Крайнем Севере отменят повышенный НДФЛ

Госдума согласилась облегчить НДФЛ для зарплат на Крайнем Севере

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РИА «Новости»

Надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут освобождены от повышенного НДФЛ. Соответствующие законодательные поправки одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам, сообщает «Интерфакс».

Документ предлагает вывести из-под повышенного НДФЛ доходы в виде оплаты труда, получаемые работающими и служащими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Глава комитета Андрей Макаров пояснил, что поправка была разработана после поручения президента России Владимира Путина, которое он дал во время поездки в Якутск.

«Он сказал, что будет несправедливо, если «северные надбавки» не будут учитываться при прогрессивной шкале НДФЛ», — отметил Макаров.

1 июля сообщалось, что Минтруд РФ предложил освободить от НДФЛ инвалидов первой группы. Кроме того, авторы документа предложили ввести льготы по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов.

Ранее стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России.

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