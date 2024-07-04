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В Госдуме одобрили индексацию акцизов на табачную продукцию

Комитет Госдумы одобрил индексацию акцизов на табачную продукцию

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил поправку кабинета министров об индексации акцизов на табачную продукцию на период 2025-2027 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о поправке, подготовке ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы в России. Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов пояснил, что акцизы индексируются на уровень инфляции.

Так, например, акциз на сигареты и папиросы в 2025 году составит 2 945 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. штук. При этом акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) вырастет в следующем году до 4 657 рублей за 1 кг.

Ранее в России выросли акцизы на вино и шампанское.

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