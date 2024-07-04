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У россиян вернулся интерес к покупке недвижимости в Европе

Спрос россиян на жилье в Болгарии за полгода взлетел на 40%

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Depositphotos

Россияне начали постепенно возвращаться на привычный рынок зарубежной недвижимости — в Европу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные профильных агентств.

За полгода спрос граждан РФ на жилье в Болгарии подскочил на 40% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, заметно вырос интерес к покупке недвижимости в Черногории — на 12% год к году. В числе наиболее востребованных европейских направлений для покупки недвижимости среди россиян также оказались Венгрия, Кипр, Франция и Испания.

Азия также продолжает демонстрировать положительную динамику. В январе — июне интерес российских инвесторов на Таиланд вырос на 64%, на Индонезию — до 15%.

Между тем спрос на покупку жилья в Турции и ОАЭ у россиян с начала 2024 года заметно просел. По итогам первых шести месяцев снижение составило 36% и 24% соответственно.

До этого в России ускорилось падение цен на «вторичку».

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на аренде жилья.

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