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Эмир Катара назвал сумму инвестиций в российскую экономику

Эмир Аль Тани сообщил, что Катар инвестировал в экономику РФ около $13 млрд

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Объем инвестиций Катара в экономику России составил около $13 млрд. Об этом сообщил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане, передает ТАСС.

«Объем инвестиций Катара в российскую экономику и российские проекты составляет примерно $13 млрд», — сказал он и добавил, что Катар намерен увеличивать этот показатель.

4 июля президент РФ Владимир Путин встретился с Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Российский лидер поблагодарил Катар за решение гуманитарного характера в связи с конфликтом на Украине и подчеркнул, что отношения Дохи и Москвы развиваются на дружеской основе. Путин также пригласил эмира в Россию, Тамим бен Хамад Аль Тани принял предложение и пригласил российского президента посетить страну.

В апреле в Катаре состоялись первые очные переговоры РФ и Украины по детям.

Ранее Катар спрогнозировал необходимость новых газовых проектов в мире после 2030 года.

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