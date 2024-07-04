Эмир Катара назвал сумму инвестиций в российскую экономику

Объем инвестиций Катара в экономику России составил около $13 млрд. Об этом сообщил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане, передает ТАСС.

«Объем инвестиций Катара в российскую экономику и российские проекты составляет примерно $13 млрд», — сказал он и добавил, что Катар намерен увеличивать этот показатель.

4 июля президент РФ Владимир Путин встретился с Тамимом бен Хамадом Аль Тани на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Российский лидер поблагодарил Катар за решение гуманитарного характера в связи с конфликтом на Украине и подчеркнул, что отношения Дохи и Москвы развиваются на дружеской основе. Путин также пригласил эмира в Россию, Тамим бен Хамад Аль Тани принял предложение и пригласил российского президента посетить страну.

В апреле в Катаре состоялись первые очные переговоры РФ и Украины по детям.

Ранее Катар спрогнозировал необходимость новых газовых проектов в мире после 2030 года.