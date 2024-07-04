Российские нефтяники заявили о «тайном» изъятии их активов

Три российские нефтяные компании направили обращение на имя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в связи с «тайным» изъятием их активов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо.

Речь идет о компаниях «КраунСити», «Южный Урал» и «Синтэк-Ойл». В обращении они называют себя «собственниками незаконно изъятых компаний» и просят суд взять под контроль рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ к нефтяной компании «Русь-Ойл», бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и бизнесмену Александру Клячину.

Представители фирм, направивших письмо в Верховный суд РФ, назвали поводом для обращения нарушение судебной процедуры в ходе рассмотрения упомянутого иска. По их словам, ответчиков лишили возможности обжаловать судебные акты, которые они считают незаконными.

В частности, это касается «тайного» изъятия у них более 80 нефтяных компаний. В «Южном Урале», «КраунСити» и «Синтэк-Ойл» утверждают, что активы были конфискованы без предупреждения и привлечения к процессу собственников долей или акций. В результате владельцы фирм не смогли отстоять свои права, говорится в обращении.

Из письма следует, что формальным поводом для изъятия компаний стало якобы наличие у них налоговых задолженностей. Из-за этого владельцам фирм отказали в проведении различных экспертиз, включая налоговую.

«Это даже не национализация, а обычная экспроприация активов. Национализация подразумевает компенсацию, а суды отбирают активы бесплатно, придумывая любые предлоги в желании удовлетворить иски Генеральной прокуратуры [РФ]», — подчеркнул адвокат Павел Хлюстов, который представляет интересы экс-владельца «Югры».

В ноябре 2022 года заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев подал иск против «Русь-Ойла», а также бизнесменов Алексея Хотина и Александра Клячина. Ответчиков заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

Позже иск рассмотрел Замоскворецкий районный суд Москвы, который постановил взыскать с предпринимателей и нефтяной компании 192 млрд рублей. Кроме того, инстанция распорядилась обратить в доход государства акции «Русь-Ойла» и ряда его дочерних компаний.

Ранее суд в Москве приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату.