Россия резко сократила импорт апельсинов из Турции

Россия резко сократила импорт цитрусовых из Турции в мае текущего года в сравнении с прошлогодним периодом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику взаимной торговли.

Отмечается, что сильнее всего просел импорт апельсинов — до 77 тонн, то есть в 14 раз. В то же время в 6,5 раза снизился объем закупок мандаринов — до 411 тонн. Также РФ стала закупать у Турции втрое меньше лимонов — 2,2 тыс. тонн.

При этом импорт грейпфрутов вырос в шесть раз — до 2,9 тыс. тонн.

Отмечается, что Турция поставляет России порядка 23-25% апельсинов, которые находятся в сетевых магазинах.

До этого сообщалось, что Анкара и Москва договорились о создании совместной энергетической и горнодобывающей биржи, которая будет размещена в финансовом центре Стамбула.

Турецкие СМИ считают, что планы Турции и России по созданию совместной торговой площадки свидетельствуют о расширении экономического партнерства двух стран на фоне разрыва связей с Западом. Вероятно, инициатива нацелена на усиление энергобезопасности и диверсификацию рынков сбыта.

Ранее в Турции нашли способ решить проблему расчетов с Россией.