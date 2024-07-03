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Путин обсудил поставки энергоносителей в Пакистан

Путин заявил о готовности РФ нарастить поставки энергоносителей в Пакистан

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которых стороны обсудили наращивание поставок энергоносителей Исламабаду. Подробности приводит ТАСС.

Путин отметил, что отношения между Москвой и Исламабадом развиваются. Страны взаимодействуют в области энергетики и агропромышленного бизнеса.

«Начались поставки российских энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению», — сказал Путин.

До этого сообщалось, что Пакистан предложил России расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям.

Незадолго до этого сообщалось, что Россия стала главным поставщиком зерна для Пакистана. В марте этого года экспортировала в Пакистан рекордные 478 тыс. тонн пшеницы на $139 млн, став главным поставщиком зерна для южноазиатской страны.

Раннее Пакистан обозначил планы по сотрудничеству с Россией.

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