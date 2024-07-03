Американский инвестор назвал способ защититься от инфляции

Инвестиции в зерно позволят защититься от инфляции после того, как Соединенные Штаты начнут печатать деньги. Об этом в интервью РИА Новости заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.

По его мнению, сельское хозяйство является привлекательным местом для инвестиций.

«Особенно после того, как американские власти снова начнут печатать деньги. А когда возникнет инфляция, зерно станет способом защитить себя», — пояснил Роджерс.

При этом инвестор отметил, что сельское хозяйство на протяжении долгого времени находилось в состоянии «глубокой депрессии».

До этого конгрессмен Томас Мэсси, являющийся членом палаты представителей от Республиканской партии США, заявил, что растущая инфляция вынуждает государства мира отказываться от американского доллара из-за его девальвации.

В мае американский экономист Джефф Рубин отмечал, что статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций.

Ранее Байден рассказал о беспокойстве американцев из-за экономики США.