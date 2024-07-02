Сбер подключил к оплате по QR-кодам «Яндекс.Пэй»

Пользователи сервиса «Яндекс.Пэй» смогут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более чем 1,7 млн терминалов Сбера через платформу «Плати QR». Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Исполняющий обязанности директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин напомнил, что Сбер начал развивать оплату по QR еще до того, как международные платежные системы ушли из России.

«После того как привычные платежные инструменты перестали быть доступными для клиента, развитие платежей по QR-кодам, с помощью NFC и по биометрии приобрело особое значение», — отметил он.

Шубочкин подчеркнул, что созданное Сбером мульти-QR-решение позволяет объединить QR-коды разных банков, а также Системы быстрых платежей от Национальной системы платежных карт (НСПК).

Вместе с «Яндекс.Пэй» пул партнеров, подключенных к QR-платформе Сбера, расширился до 15 банков, уточнил топ-менеджер компании.

Руководитель «Яндекс.Пэй» Евгений Южаков рассказал, что сервис продолжает подключать новых партнеров и развивать доступные клиентам способы оплаты.

«Мы видим, что оплата по QR-кодам практически так же востребована у пользователей нашего приложения, как и платежи по NFC, и делаем такие операции выгодными для них», — добавил Южаков.

Он уточнил, что при оплате по любому QR-коду в магазинах, кафе и других сервисах пользователям «Яндекс.Пэй» будет начисляться кешбэк 2% баллами «Плюса», а также повышенный кешбэк в тех категориях, которые они выберут для себя в приложении.

QR-платформа входит в семейство SberPay, которое Сбер развивает с 2019 года.

В Сбере отметили, что с начала года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков-партнеров компании выросли в два раза.