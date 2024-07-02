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Союз потребителей заступился за чай в пакетиках-пирамидках

Союз защиты прав потребителей заверил в безопасности чая в пакетиках-пирамидках

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обратился в Государственную думу, Минздрав и Росздравнадзор с письмом, в котором заверил в безопасности чая, выпускаемого в пакетиках-пирамидках. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, опираясь на исследование канадского университета McGilla, заявлял, что в пакетиках-пирамидках может содержаться пластик, который может привести к развитию рака. После этого вице-спикер Думы Борис Чернышов попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко изучить влияние такого чая на здоровье людей.

Глава НСЗПП Павел Шапкин заявил, что канадские ученые во время исследования намеренно резали пирамидки и погружали их в воду с температурой 95 градусов. Таким образом, структура материала была сильно повреждена, что и приводило к выделению микропластика.

Заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что на сегодняшний день не существует исследования, которое бы доказывало вред чая в пирамидках. По его мнению, в России не запретят продажи такого чая.

27 июня заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков прокомментировал опасения Чернышова относительно негативного влияния на здоровье пластиковых чайных пакетиков-пирамидок. По словам специалиста, утверждения о том, что пакетики могут способствовать развитию серьезных заболеваний, в том числе рака, не подтверждаются медицинской статистикой.

Ранее был назван овощ, снижающий риск развития рака и болезней сердца.

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