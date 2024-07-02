Российская авиакомпания не поддержала создание фонда реконструкции аэродромов

Российская авиакомпания S7 Airlines выступила против создания фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиаперевозчиков. Об этом со ссылкой на пресс-службу S7 сообщает агентство РБК.

В авиакомпании подчеркнули, что S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу. За последние несколько лет значительно выросла нагрузка на авиаперевозчиков в части аэропортовых расходов. Особенно это касается тех аэропортов, где реализуются или уже реализованы проекты строительства новых терминалов. Там, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания авиарейса в ряде случаев возросла в два раза.

В S7 отметили, что с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Их дальнейшее увеличение может вызвать повсеместное удорожание стоимости авиабилетов.

В свою очередь, представитель Росавиации заявил, что фонд инфраструктуры воздушного транспорта создается во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина от 18 февраля 2024 года.

До этого сообщалось, что S7 завершила урегулирование по 45 самолетам с зарубежными лизингодателями.

Ранее сообщалось, что крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль.