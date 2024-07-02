Россияне оценили свою готовность к встрече с мошенниками

Большинство опрошенных россиян (78%) считают себя более грамотными в области финансовой безопасности, чем годом ранее. Респонденты уверены, что не попадутся на уловки мошенников. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

За повышение финграмотности 36% респондентов благодарны просветительским подкастам и телеэфирам (в 2023 году — 26%). 33% считают, что в антимошенническом просвещении им помогли регулятор, финансовые организации и профильные институты (в 2023 году — 19%). Еще 22% признались, что учатся на ошибках знакомых, ставших жертвами мошенников (в 2023 — 37%). При этом 9% респондентов сами стали жертвами мошенников, что помогло им начать «лучше ориентироваться» в теме. В 2023 году таких граждан было значительно больше — 18%.

По мнению респондентов, наиболее подверженным финансовому мошенничеству остается старшее поколение. Однако и тут есть позитивные изменения. 64% опрошенных заявили, что установили на телефоны пожилых родственников программы «антиспам» (к такому методу прибегли лишь 48% опрошенных в 2023 году). 89% рассказали старшим о самых популярных уловках мошенников — в 2023 году этот показатель не превышал 76%. При этом 14% принявших в опросе россиян отметили, что их пожилые родственники сами просвещаются в области финансовой безопасности, в прошлом году этот вариант ответа был выбран 10% респондентов.

«В 2023 году Банк России отразил 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у россиян. Однако 1,17 млн мошеннических операций были успешными. Это на 33% больше, чем в 2022 году. Статистика наглядно показывает, что, несмотря на все колоссальные меры, предпринимаемые регулятором, мошенникам удается «идти в ногу со временем» и реализовывать все более изощренные способы обмана», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.



По ее словам, в прошлом году злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций — на 33% больше, чем в 2022-м.

В опросе, проведенном в июне 2024 года, приняли участие 2500 жителей городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет. На прошлой неделе на десятом Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения глава Банка России Эльвира Набиуллина обозначила приоритетные направления развития проектов по финансовой грамотности, первое место среди которых занимает борьба с мошенничеством.

Ранее россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях.