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Россиянам рассказали об альтернативе ипотеки

Сенатор Епифанова: ссудно-сберегательные кассы могут стать альтернативой ипотеке

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российское правительство в настоящее время серьезно прорабатывает механизм ссудо-сберегательных касс как альтернативу ипотеке, и уже готов соответствующий законопроект. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор Ольга Епифанова, комментируя отмену льготной ипотеки в России с 1 июля.

«Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка. Если деньги потрачены не на жилье — проценты аннулируются», — отметила сенатор.

Сенатор не видит поводов для беспокойства из-за отмены льготной ипотеки.

«Меняются инструменты поддержки, уходят одни — появятся другие. Тем более, в настоящий момент, пока высока ключевая ставка, для многих банковские депозиты представляются более выгодными, копятся дополнительные средства, которые могут быть потрачены на покупку жилья к моменту снижения ставки. Недвижимость была, есть и остается одним из самых популярных способов сбережения и инвестирования средств», — сказала Епифанова.

Что будет после отмены льготной ипотеки и когда начнут снижаться ставки по жилищным кредитам — в  материале «Газеты.Ru».

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