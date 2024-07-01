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Россиян предупредили о подорожании водки, бренди и коньяка

Сенатор Епифанова предрекла рост цен на водку в России на 50 рублей с 1 июля

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Depositphotos

Цены на водку, бренди и коньяк в российских магазинах во втором полугодии 2024 года поднимутся незначительно. Водка подорожает на 17-50 руб., в зависимости от бренда. Коньяк и бренди подорожают на 30-40 руб. и выше. Такой прогноз «Газете.Ru» дала сенатор Ольга Епифанова.

«По карману такое подорожание точно не ударит, особенно в случае с обычным потребителем. Хотя в случае с дорогими сортами коньяка цены могут увеличиться до 15%. Особенно если речь идет о ввозной продукции», — отметила сенатор.

По ее словам, спрос на водочную продукцию в последнее время все меньше зависит от каприза цен.

«Дело в том, что замещение водки на самогон началось еще с момента роста доллара выше 30 руб. Самогонка, которая продается сейчас даже в сетях — достаточно хорошего качества. При этом, в настоящее время как дачники, так и жители деревень активно гонят самогонку для личного потребления на весьма хорошем уровне», — сказала Епаифанова.

Поэтому нет такого дикого спроса на коньяк или виски, уточнила сенатор. По ее словам, те, кто гонит самогонку для личного потребления, научились ее хорошо очищать и настаивать на молодых ветках березы или на хвойных веточках, на бадьяне или на коре дуба.

С 1 июля 2024 года повысились розничные цены на алкоголь крепостью более 28%:

*на водку — с 281 до 299 руб. за пол-литра;

*на коньяк — с 517 до 556 руб.;

*на бренди — с 375 до 403 руб.

Ранее финансист предрекла инфляцию в 6% по итогам 2024 года.

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