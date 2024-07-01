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Финансист рассказала, куда вложить деньги в условиях высокой инфляции

Финансист Гондусова: стоит открыть вклад и вложиться в биржевой фонд в 2024 году

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Pexels

Инфляция в России по итогам 2024 года будет не ниже 6%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Она посоветовала россиянам открыть депозит или вложиться в биржевой фонд, чтобы сохранить накопления, и назвала такую стратегию разумной.

По словам эксперта, высокая ключевая ставка (16%) позволяет получить в биржевых фондах отличную доходность при минимальном риске (25% годовых). В то же время высокие ставки по депозитам и накопительным счетам (до 20%) однозначно делают эти продукты интересными с точки зрения вложений, заключила Гондусова.

Она добавила, что 2024 год — это год, когда российская экономика по-настоящему переживает тест на выносливость.

«Эйфория, что санкции не убили экономику, уже за плечами, дальше уже приходится серьезно думать над тем, как в условиях ограничения экономика может продолжить рост. Индикаторы указывают на очень благоприятные оценки бизнесом перспективы расширения производства и рынков сбыта, что вселяет надежду на продолжение роста экономики — в пределах 3%», — сказала эксперт.

Гондусова затруднилась оценить, как это отразится на сбережениях и накоплениях населения, потому что инфляция остается высокой. Однако финансист исключила падения уровня жизни россиян в 2024 году.

До этого россиянам назвали рискованные варианты вложений денег.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли бежать за валютой.

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