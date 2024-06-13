Россиянам рассказали, стоит ли бежать за валютой

Россиянам лучше подождать с покупками долларов и евро, если есть такая возможность. Об этом «Газете.Ru» сказал финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Он пояснил, что панические покупки сейчас «сметут массу наличности», как то было во все первые дни кризисов — в феврале 2022 года, марте 2020-го и декабре 2014-го.

«Фундаментальных причин для паники нет никаких. А выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней просто не получится физически. Поэтому идеальный расклад — просто переждать шторм или занять валюту у друзей или знакомых, пообещав отдать тоже в валюте, если действительно есть срочность», — посоветовал Кричевский.

Но если валюта нужна остро, нужно идти и покупать, заключил финансист.

12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (посредник в сделках на валютном рынке на бирже — «Газета.Ru») попали под блокирующие санкции США. К каким последствиям это приведет и ждать ли ослабления рубля — в нашем материале.

Ранее сообщалось, что из-за новых санкций продавать и покупать доллары и евро в России станет сложнее и затратнее.