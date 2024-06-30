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Зарплаты мигрантов в промышленности резко возросли

«Мигрант Сервис»: зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на данные платформы для работодателей, ищущих сотрудников среди иностранцев, «Мигрант Сервис».

«Предприятия готовы были платить трудовым мигрантам от 105 тысяч рублей в месяц в январе 2024 года, а в июне это цифра увеличилась до 145 тысяч рублей», — рассказала Собчак.

Такая динамика объясняется «кадровым голодом». Отмечается, что повышение предлагаемых заработных плат в промышленности, вероятно, продолжится — к концу года они могут вырасти до 180 тыс. рублей. Отмечается, что востребованнее всего мигранты на специальностях «строитель», «рабочий» и «курьер».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в ближайшие годы будет сохраняться дефицит рабочей силы, однако его нельзя покрыть за счет импорта рабочей силы из-за рубежа.

На рынке труда в России сегодня наблюдается острый дефицит кадров по отдельным специальностям. Наиболее сильно работодатели нуждаются в управленцах, производственниках и рабочих.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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