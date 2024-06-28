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Путин: российские предприниматели развили брошенные Западом предприятия

Путин: предприниматели России с блеском развили брошенные Западом предприятия

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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками ВШГУ РАНХиГС заявил, что российские предприниматели подхватили и развили брошенные Западом предприятия в РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Наши предприниматели не только не позволили уронить предприятия, которые были брошены нашими так называемыми партнерами из-за рубежа, а, видимо, брошены были в надежде на то, что у нас упадет, все развалится, но ничего не развалилось», — сказал Путин.

Он отметил, что предприятия не только перехватили, но и «с присущим... обычным блеском начали идти дальше и развивать».

Также Путин заявил, в первом полугодии 2024 года прирост ВВП Российской Федерации превысит 5%.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее Путин заявил, что Россия опережает среднемировые темпы роста экономики.

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