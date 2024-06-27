Кипр лишил гражданства двух российских олигархов

Власти Кипра лишили гражданства страны двух российских олигархов — Константина Григоришина и Игоря Кесаева. Об этом пишет газета Phileleftheros.

Как утверждает газета, «золотые паспорта» предпринимателей аннулировали с 27 июня после решения, принятого накануне правительством Кипра.

Григоришин и Кесаев получили кипрское гражданство в период президентства Димитриса Христофиаса, который находился у власти с 2008 по 2013 год.

Власти включили бизнесменов в реестр «лиц повышенного риска». Григоришин, который также является гражданином Украины, давно был объектом преследования со стороны российских властей, а Кесаев подпал под санкции Бельгии после начала спецоперации.

В 2020 году в Москве заочно арестовали Григоришина, который вместе с гендиректором ООО «ПИК Созидание» Владимиром Богатыревым умышленно включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чем причинил ущерб бюджету РФ на общую сумму почти 675 млн рублей. Кесаев — президент группы компаний «Меркурий». ЕС внес его в санкционный список в апреле 2022 года.

В 2022 году власти Кипра сообщили об аннулировании «золотых паспортов» россиян под санкциями.

Ранее стало известно, что Турция и Кипр оказались в числе самых популярных стран у граждан России для получения вида на жительство.