В Москве наградили владельцев лучших отелей и ресторанов

Издание «Правила жизни» наградило премией «Вояж» главных игроков отельного и ресторанного бизнеса России, а также сервисы, которые помогают вывести внутренний туризм на новый уровень. Об этом сообщили организаторы премии.

Церемония награждения первой тревел-премией состоялась в Москве в театре «Одеон».

Гостями вечера были представители российских отелей и ресторанов, а также предприниматель Оксана Лаврентьева, писатель Александр Цыпкин, блогер Мария Миногарова, телеведущая Елена Летучая и другие.

Обращаясь к собравшимся, редакционный директор журнала «Правила жизни» Сергей Минаев обратил внимание на то, насколько сейчас необходимо освещать и поддерживать проекты сферы гостеприимства.

Комик Дима Коваль выступил со стендапом о путешествиях.

Затем главный редактор «Правил жизни» Трифон Бебутов объяснил, почему команда журнала обратила внимание на сферу гостеприимства.

«Мы как редакция видим, что внутренний туризм развивается, и поэтому вместе с нашими читателями открываем уголки страны, в которых раньше не бывали. Целый год мы писали о туризме, и премия «Вояж» — это резюме наших изысканий в области путешествий», — сказал Бебутов.

Он отметил, что отели, которые выбрала редакция — не просто яркие проекты.

«Это отели, которые действительно нравятся нам и нашим экспертам, и мы хотим, чтобы о них узнало как можно больше наших читателей» — добавил главред издания.

По версии журнала, лучшим городским отелем стала гостиница Tasigo Kazan Palace в Казани.

Наиболее интересным архитектурным проектом жюри назвало отель Mriya Resort & SPA в Крыму.

Лучшим дизайн-проектом стала гостиница Villa Romanov Wine Club & SPA в Краснодарском крае.

Также награды получили санаторий «Кивач» в Карелии, ресторан Hvoy в We Lodge в Ленинградской области, туристический объект «Пестово подворье» в Суздале, цифровой тревел-сервис Cuva.ru и другие проекты.