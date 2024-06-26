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Россия и Иран начнут проработку организации поставок газа

«Газпром» и NIGC договорились о проработке организации поставок газа в Иран

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Shutterstock

«Газпром» подписал Стратегический Меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран. Об этом российская компания написала в своем Telegram-канале.

«Стороны исходят из развития в дальнейшем долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении.

В рамках визита делегации «Газпрома» в Иран также прошла встреча председателя правления компании Алексея Миллера и министра нефти исламской республики Джавада Оуджи. Стороны обсудили шаги по реализации меморандума, а также другие вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

До этого постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что новые антироссийские санкции Евросоюза являются попыткой заставить Москву продавать сжиженный природный газ исключительно странам ЕС.

Ранее России предрекли резкий рост нефтегазовых доходов.

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