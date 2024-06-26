В Минздраве рассказали о ситуации на фармацевтическом рынке России

Ситуация на фармацевтическом рынке России остается стабильной, несмотря на вызовы начала 2022 года. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, передает РИА Новости.

Глаголев добавил, что объем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в настоящее время в стране при сравнении с объемами потребления составляет восемь месяцев.

В конце апреля пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что российские ученые разработали первый в мире препарат с уникальным механизмом действия, способным препятствовать развитию рентгенологического аксиального спондилоартрита (болезни Бехтерева).

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомство намерено рассмотреть вопрос о включении средства для терапии болезни Бехтерева в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее в РФ зафиксировали перебои с выдачей льготных лекарств больным рассеянным склерозом.