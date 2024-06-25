В ЦБ рассказали, чем нельзя делиться в соцсетях

Россиянам не следует делиться в социальных сетях номером телефона — это чревато потерей денег. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по информационной безопасности ГУ Банка России по ЦФО Павел Мизинов.

«Есть такая вещь, называется скраппер. Он собирает данные со всех открытых страниц, формируя базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Если не скрыть номер настройками приватности, вас могут замучить звонками с сомнительными предложениями», — отметил эксперт.

По его словам, также нельзя размещать адрес в соцсетях: часто мы постим фото крупных покупок, а еще делимся кадрами из отпуска. Мизинов призвал подумать, что может случиться, если злоумышленник знает ваш адрес и момент, когда жилье пустует.

Эксперт посоветовал также не делиться финансовой информацией в соцсетях: россияне часто оплачивают покупки онлайн и оформляют подписки на сервисы. Сохраненные аккаунты могут взломать, и деньги с привязанной карты уйдут мошенникам, уточнил Мизинов. По его словам, лучше потратить лишнюю минуту на повторный ввод данных, чем при случае лишиться сбережений.

Мизинов призвал оценивать риски перед публикацией любой информации в интернете.

До этого стало известно, что россиянин получил письмо от «Минфина» и отдал мошенникам 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что кибермошенники начали атаковать игроков в Hamster Kombat.