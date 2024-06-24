В Москве пройдет фестиваль «Российская креативная неделя»

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя», который продет в Москве с 3 по 5 июля, традиционно станет площадкой для общения креативных предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Деловая программа фестиваля пройдет в кластере «Ломоносов». Чтобы принять в ней участие, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ожидается более 300 спикеров — представителей крупнейшего креативного бизнеса страны, федеральной и региональной власти, исследовательских центров, аналитических компаний, учреждений образования и культуры.

Также на фестиваль приглашены звезды кино, медиа и шоу-бизнеса.

Работа будет проходить в форматах стратегических сессий, кросс-индустриальных дискуссий, мастер-классов, открытых интервью и круглых столов.

На вечеринке под открытым небом в пространстве VK Музыка Летом выступят группа UMA2RMAN, рэпер Thomas Mraz, певица лейбла VK Records EVASHA и и диджей Эльдар Хакимов.

В Московском музее дизайна и Государственной Третьяковской галерее представляет экспозицию, посвященную истории отечественного дизайна за прошедшее столетие.

Впервые на «Российской креативной неделе» олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций, спортивных брендов и медиа раскроют тему спорта как индустрии развлечений.

Один день форума посвятят киноиндустрии. Гостей ждут презентации исследований и кинопоказы.

Также на форуме в режиме реального времени будет создаваться ИИ продукт в области медиа.

Для деловой программы интеллектуальные и информационные партнеры форума подготовят социальные и маркетинговые исследования. Данные и цифры по рынкам и особенностям потребления контента представят «Национальная Медиа группа», «Цифровое телевидение», Mediascope, ВЦИОМ и Rambler&Co.

По словам президента организации «Креативная экономика», директора «Российской креативной недели» Марины Абрамовой, форум ежегодно рождает новые проекты и коллаборации.

«Форум — площадка для рабочего, живого диалога между всеми участникам креативных индустрий страны — это сверка часов, постановка новых целей и способов их достижения», — сказала Абрамова.

Медиахолдинг Rambler&Co — федеральный информационный партнер форума. «Лента.ру» и «Газета.Ru» — официальные информационные партнеры.