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С Ходорковского и Лебедева суд взыскал около миллиарда рублей

Суд взыскал с Ходорковского и экс-главы банка «МЕНАТЕП» около 1 млрд рублей

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Мещанский суд Москвы взыскал около миллиарда рублей и свыше 1,8 миллиона долларов с бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и экс-главы банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что иск подала Генпрокуратура России. Согласно материалам судов, бизнесмены для вывода денег в офшор на Гибралтаре создали компанию Group MENATEP Limited, а также холдинг с несколькими компаниями.

«Исковые требования удовлетворить полностью», — сказал судья.

При этом Ходорковский и Лебедев выводили средства от продажи нефтепродуктов на банковские счета, а после пользовались ими в личных целях. Бизнесмены не возместили ущерб, несмотря на то, что дело было возбуждено в ноябре 2005 года, исполнительное производство ведется до сих пор.

До этого генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура добилась конфискации в пользу государства имущества Ходорковского и Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Краснов подчеркнул, что по искам ведомства суд обратил активы бизнесменов в счет оплаты долга в казну. У Ходорковского, Лебедева и экс-вице-президента «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) были конфискованы дома в элитном коттеджном поселке Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, а также дом приемов компании.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского в Подмосковье.

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