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Маск вынудил гендиректора компании X провести ротацию кадров

FT: гендиректор компании X Яккарино провела ротацию кадров из-за давления Маска

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Руководство американской компании X, которая пришла на смену Twitter Inc., провело ротацию кадров в связи с давлением владельца одноименной социальной сети Илона Маска на генерального директора фирмы Линду Яккарино. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По информации журналистов, напряженность в отношениях Маска и Яккарино возникла из-за требований миллиардера повысить доходы и снизить расходы компании. В частности, предприниматель предложил сократить количество сотрудников отделов продаж в американских и британских офисах.

«В июне генеральный директор X уволила свою правую руку, а также главу отдела бизнес-операций и коммуникаций Джо Бенаррока», — говорится в публикации.

Двое неназванных сотрудников компании рассказали изданию, что Яккарино обвинила Бенаррока в якобы несвоевременном предоставлении клиентам информации об изменениях в правилах пользования социальной сетью. Речь идет о размещении на платформе контента, относящегося к категории 18+.

Ожидается, что теперь обязанности уволенного мужчины возложат на начальника отдела по связям с государственными органами Ника Пиклза.

11 июня Маск заявил, что намерен запретить использование устройств Apple в своих компаниях. Причиной послужило внедрение в эти гаджеты технологии искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI.

Ранее журналисты узнали о готовности Маска покинуть компанию Tesla, если ему не выплатят многомиллиардную премию.

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