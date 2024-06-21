Сбер меняет правила работы по двум льготным госпрограммам ипотеки

Сбербанк сообщил, что с 21 июня меняет правила работы по двум льготным госпрограммам ипотеки в связи с исчерпанием лимита.

В банке уточнили, что продолжают прием заявок по программе ипотеки для IT-специалистов, однако временно приостанавливают выдачу кредитов. Это связано с окончанием выделенного лимита. В Сбере заявили, что возобновят выдачу кредитов, когда будет выделен новый лимит. При этом подчеркивается, что по кредитным договорам, которые были подписаны до 21 июня, выдачи осуществятся в полном объеме.

«В преддверии закрытия программы «Господдержка», Сбер максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков, выделенный лимит будет досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля», — заявили в банке.

Отмечается, что с 21 июня прекращается прием заявок и запись на сделку по данной программе. При этом выдачи ипотечных кредитов, которые были подписаны до 21 июня, будут проведены в полном объеме.

Также в заявлении банка уточняется, что по одобренным заявкам, по которым кредитный договор еще не подписан, однако есть запись на сделку, кредиты будут выдавать до 24 июня.

В Сбере напомнили, что массовая льготная программа «Господдержка» была запущена в 2020 году. Согласно информации Домклик, с момента запуска программы Сбербанк выдал 868,2 тыс. ипотечных кредитов, общая сумма которых составила порядка 3 трлн рублей.

В то же время программа льготной ипотеки для IТ-специалистов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина действует с июля 2022 года. Сбербанком было выдано 30,7 ипотечных кредитов на сумму 234,4 млрд рублей по этой программе.

До этого первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что правительство РФ обсуждает возможность повышения компенсации российским банкам по программам льготной ипотеки.

Ранее Путин заявил, что программа дальневосточной ипотеки будет сохраняться.