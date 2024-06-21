Правительство РФ поддержало возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам. Это следует из заключения правительства, опубликованного в думской электронной базе.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в документе.

Накануне глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что индексация пенсий в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

20 июня законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был внесен в Государственную думу всеми депутатами фракции «Единая Россия».

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. В начале июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2025 года индексация выплат возобновится и поручил «Единой России» и правительству подготовить соответствующий проект. Закон намерены принять в весеннюю сессию.

Ранее россиянам назвали уровень справедливой пенсии.