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Названа дата рассмотрения Думой проекта об индексации пенсий в России

Дума может рассмотреть проект индексации пенсий работающим пенсионерам 25 июня

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Павел Лисицын/РИА Новости

Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам на пленарном заседании 25 июня, следует из проекта решения Совета Думы, опубликованного в думской электронной базе.

«Включить проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы 25 июня 2024 года», — сказано в документе.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах приступить к обсуждению вопроса индексации пенсий на следующей неделе. По словам депутата, «Единая Россия» уже подготовила законодательную поправку в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, высказанным на ПМЭФ.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. С 1 февраля 2025 года индексацию планируют возобновить.

До этого россияне назвали размер «пенсии мечты».

Ранее в Госдуме объяснили, как будет индексироваться пенсия.

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