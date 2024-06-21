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Аналитик: экономическая модель развития Украины переживает коллапс

Аналитик Кущ заявил о коллапсе экономической модели развития Украины

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РИА «Новости»

Экономист и аналитик Алексей Кущ заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о крахе модели экономического развития Украины, основанной на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что так называемая модель «зерно и мозги», продвигаемая на международных форумах, включая Давос, оказалась неустойчивой и неэффективной. Кущ подчеркнул, что Украина экспортировала три типа сырья: сельскохозяйственное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы.

По его мнению, такая модель является недостаточной для развития страны, исчерпывает ее ресурсы и препятствует будущему развитию. IT-сектор требует стабильной инфраструктуры и низких рисков, учитывая уход 20% специалистов с Украины, пишет специалист.

Кущ также указал на изменения в модели трудовой миграции: если раньше люди зарабатывали за границей и инвестировали в Украину, то сейчас ситуация изменилась, и многие выбирают переезд за границу со своими семьями. Это привело к резкому сокращению трудовых мигрантов, возвращающихся на Украину.

Он также предупредил о возрастающих логистических и транспортных проблемах в сфере аграрного экспорта и об утрате рыночных позиций на мировых рынках.

Кущ заключил, что украинское правительство продолжает придерживаться устаревшей сырьевой модели развития, несмотря на необходимость изменений.

Ранее правительство Украины утвердило отставку главы агентства восстановления страны.

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