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В Госдуме объяснили, как будет индексироваться пенсия

Исаев: пенсия будет индексироваться работающим и неработающим пенсионерам одинаково

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Мария Девахина/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Исаев заявил, что пенсия будет индексироваться одинаково как работающим, так и неработающим пенсионерам. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Он также подчеркнул, что с нового года пенсия будет индексироваться дважды: с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля на уровень роста заработной платы.

Парламентарий добавил, что размер индексации работающим пенсионерам будет начисляться от максимальной суммы, по той, которая была бы им положена, если бы они не работали.

Исаев утверждает, что недополученная за восемь лет сумма никуда не пропадет, она будет восстановлена, когда пенсионер перестанет работать.

20 июня законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам был внесен в Государственную думу всеми депутатами фракции «Единая Россия».

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. В начале июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2025 года индексация выплат возобновится и поручил «Единой России» и правительству подготовить соответствующий проект. Закон намерены принять в весеннюю сессию.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ.

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