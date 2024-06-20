Госдума поддержала в первом чтении повышение военных пенсий

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение военных пенсий с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов объявил, что выплаты военным пенсионерам в России с 1 октября 2024 года повысят на 5,1% вместо 4,5%.

По его словам, ранее кабинет министров планировал индексировать военные пенсии на 4,5%, но в связи с уточненным прогнозом инфляции повысил ставки.

Как отмечается, законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете таких пенсий Первоначально предполагалось, что с 1 октября будет учитываться 89,32% денежного довольствия, а проект закона увеличивает этот размер до 89,83%.

Внесенный правительством России документ входит в бюджетный пакет. Он был подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития страны в текущем году.

Ранее россиянам назвали уровень справедливой пенсии.