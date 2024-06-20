Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума поддержала в первом чтении повышение военных пенсий

Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении военных пенсий с 1 октября

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение военных пенсий с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце мая глава министерства финансов РФ Антон Силуанов объявил, что выплаты военным пенсионерам в России с 1 октября 2024 года повысят на 5,1% вместо 4,5%.

По его словам, ранее кабинет министров планировал индексировать военные пенсии на 4,5%, но в связи с уточненным прогнозом инфляции повысил ставки.

Как отмечается, законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете таких пенсий Первоначально предполагалось, что с 1 октября будет учитываться 89,32% денежного довольствия, а проект закона увеличивает этот размер до 89,83%.

Внесенный правительством России документ входит в бюджетный пакет. Он был подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития страны в текущем году.

Ранее россиянам назвали уровень справедливой пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами