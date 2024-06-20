Госдума одобрила в I чтении рост налога на добычу ряда полезных ископаемых

Государственная дума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добычи железной руды, удобрений, угля, алмазов и золота. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, депутаты также поддержали поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие пошаговое увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Предложенная мера за 2025–2027 годы принесет бюджету РФ порядка 1,1 трлн рублей дополнительных доходов, говорится в обосновании к проекту закона.

Кроме того, Дума также приняла в I чтении законопроект о прогрессивной шкале налога на доходы физлиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал максимальную ставку НДФЛ в 22% оптимальным вариантом.

Ранее сообщалось, что Госдума приступит к обсуждению возобновления индексации пенсии работающим пенсионерам на следующей неделе.