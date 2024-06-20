Аналитик объяснил рост ставок по вкладам в банках

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что рост ставок по вкладам в банках говорит о том, что организации не ожидают снижения ставок Центрального Банка РФ в 2024 году. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Он отметил, что в некоторых банках ставка по вкладам достигает уже 20 процентов годовых. По его словам, если риск ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) будет расти, то банки будут и дальше улучшать условия по вкладам.

«Несмотря на то что 7 июня ставка была сохранена на уровне 16 процентов, регулятор дал жесткий сигнал, указав на возможность повышения на следующем заседании», — сказал Зварич.

До этого сообщалось, что российские банки в июне вновь начали повышать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ. С начала месяца более десяти ключевых банков на рынке вкладов подняли ставки на 1-2,5%. Среди них — «Сбер», Альфа-банк, Росбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт», ВТБ.

Сегодня можно найти предложение по 20% годовых. Наибольшую доходность предлагают короткие вклады сроком до девяти месяцев и преимущественно на «новые деньги».

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