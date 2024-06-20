Эксперт назвал условие для строительства моста из России в КНДР

Строительство Россией и Северной Кореей автомобильного моста через пограничную реку Туманная, вероятнее всего, потребует согласования этого вопроса с Китаем. Об этом РИА Новости сообщила кандидат экономических наук, профессор кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла.

По ее словам, стороны обсуждают это проект уже на протяжении десяти лет, его изначально не очень одобряла китайская сторона, так как Китай активно продвигает судоходство по Туманной, и КНР мешает даже действующий железнодорожный Мост Дружбы.

Кукла отметила, что запуск судоходства по Туманной с выходом в Японское море для Китая является принципиально важным вопросом, поэтому именно от позиции КНР будет многое зависеть. Эксперт указала на необходимость учитывать планы по развитию погранпереходов с китайской стороной и стараться запускать больше трехсторонних проектов, которые сделают новый мост между РФ и КНДР востребованным.

19 июня Кремль сообщил, что правительства России и КНДР по итогам визита президента России Владимира Путина в Пхеньян подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

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