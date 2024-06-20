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Стало известно, сколько работодателей смотрят страницы россиян в соцсетях

«Работа.ру»: 40% работодателей смотрят страницы россиян в соцсетях

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Depositphotos

Почти половина — 40% — опрошенных российских работодателей изучают профиль кандидатов в социальной сети. Из них 30% делают это ради формальности, а в 10% случаев оценка влияет на решение о найме сотрудника. Это следует из опроса сервиса «Работа.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

60% респондентов воздерживаются от изучения профиля соискателей в социальных сетях.

При анализе профиля в соцсетях будущего работника 75% участников исследования оценивают общее впечатление. 67% обращают внимание на тексты и посты на странице. 63% респондентов уделяют время изучению фотографий в профиле.

По мнению 44% опрошенных, также важен аватар кандидата. 38% подчеркнули манеру общения и поведения в комментариях. 31% представителей бизнеса акцентировали внимание на подписках на группы, каналы и паблики, а 13% — на список друзей в социальной сети.

«Знакомство с соцсетями кандидата позволяет увидеть его не только как профессионала, но и как человека, живую личность, скрывающуюся за сухими фактами образования и опыта в резюме. Чаще всего работодатели смотрят странички топ-менеджеров, руководителей разного уровня и тех сотрудников, которые много коммуницируют с рынком от лица компании, — PR-специалистов, маркетологов, эйчаров, менеджеров по развитию бизнеса», — объяснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Опрос был проведен в июне 2024 года. В нем приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Ранее стало известно о дефиците кадров во всех сферах в России.

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